Bompensiere. Il 30 ottobre attività di prevenzione con il Multiscreening Oncologico

BOMPENSIERE. Il 30 ottobre c’è a Bompensiere un’importante opportunità per prendersi cura della propria salute attraverso l’attività di MULTISCREENING ONCOLOGICO, dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori.

Tra gli screening disponibili c’è il Pap Test (donne dai 25 ai 29 anni), HPV Test: (donne dai 30 ai 64 anni), Mammografia (donne dai 50 ai 69 anni), Screening del colon-retto (uomini e donne dai 50 ai 69 anni), attraverso la ricerca del sangue occulto nelle feci. L’attività si svolge presso il camper sanitario mobile sarà possibile effettuare le mammografie, i Pap Test e gli HPV Test.

Per lo screening del colon-retto, il kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci sarà consegnato sul mezzo mobile e potrà essere successivamente riconsegnato presso i punti di raccolta dell’ASP e le farmacie aderenti. Sarà inoltre possibile ricevere tutte le informazioni sugli esami, sui requisiti di accesso e sulle modalità di partecipazione ai programmi di screening.