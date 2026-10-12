Gela, nuovi abbonamenti gratuiti per il trasporto studenti

GELA. Rilasciati gli abbonamenti gratuiti al trasporto pubblico urbano per gli studenti. A seguito della riapertura del bando 2026 per il riconoscimento degli abbonamenti gratuiti agli studenti, il Comune ha rilasciato i nuovi abbonamenti, in attesa di pubblicare il nuovo bando che consentirà a chi ne avrà diritto di avanzare la richiesta anche per l’anno 2027. Contestualmente, per favorire l’uso del mezzo pubblico verso le scuole, sono state potenziate tutte le linee negli orari scolastici, con integrazione ulteriore della Linea 4 (area nord della città) che consente di raggiungere adesso anche il plesso Fermi dell’Istituto Majorana, così come già accade con la Linea 1. Potenziare il trasporto pubblico rimane un obiettivo fondamentale per garantire un diritto fondamentale a tutti i cittadini.