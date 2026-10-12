Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” San Cataldo, presentazione della Combinata “La rivincita di Natale”

Le attività di gioco del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” sono alla velocità massima. Mancano poco meno di due mesi alla fine dell’anno e gli impegni torneistici sono senza pausa, con una passione per il gioco spinta al massimo per raccogliere i migliori risultati fino alla fine della stagione 2026.

Il Club è ancora fresco delle premiazioni del 10° Torneo della settimana scorsa, con la vittoria da parte di Alessio Sansoni, che già riparte subito un entusiasmante nuovo Torneo, anzi due Tornei accorpati in combinata fino alla fine dell’anno. Questa formula sperimentale per chiudere l’anno in bellezza si compone di due tornei consecutivi indipendenti, composti da 6 giornate ciascuno di cui 5 di qualificazione e lo scarto obbligatorio del peggior risultato, con classifica a somma di punti, e una finale tra i primi 4 giocatori.

Ai quattro finalisti verrà assegnato un moltiplicatore dei punti Ranking da far valere sul secondo torneo, che avrà la stessa formula di gioco del primo. Al vincitore della combinata, poi, un premio speciale e un bonus di 50 punti ranking. Insomma sarà un fine anno veramente bello e competitivo, ma con il divertimento che accompagna sempre le serate di gioco organizzate dal RCU Il Pifferaio presso la Nuova Locanda di San Cataldo, sede di gioco del Club, dove si giocherà tutti i mercoledì dalle ore 20.30.

Ma il Club verde amaranto è altrettanto impegnato su altri fronti di gioco. Questa Domenica 18 ottobre, a Catania, si svolgerà la nuova edizione del campionato regionale Sicilia a squadre, con 7 club ufficiali impegnati, e il “Pifferaio” cercherà di migliorare la seconda posizione ottenuta l’anno scorso a Misterbianco nella sua prima partecipazione ufficiale. E continuano i preparativi per la squadra che alla fine del mese di Novembre si recherà ad Arenzano (GE) dove si giocheranno i Campionati Nazionali a Squadre per Club Ufficiali, con 31 Club presenti.

Per chi vorrà giocare a Risiko, il più bel gioco di strategia in Italia, gioco storico e che appassiona tanti giocatori di ogni età, può partecipare alle serate di gioco organizzate dal Risiko Club Ufficiale “Il Piffferaio”, che ha il pregio di creare momenti di svago e divertimento accogliendo ogni nuovo giocatore con il motto “il piacere di giocare insieme”. Chiunque puo’ diventare un bravo giocatore o giocatrice, anche nella considerazione che la durata delle partite è limitata a 2 ore circa, quindi senza troppa preoccupazione di fare troppo tardi nella serata.

Chiunque vorrà partecipare alla prima serata del nuovo torneo questo Mercoledì 14, e in generale alle varie attività di gioco del RCU Il Pifferaio, potrà contattare i referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564). Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.