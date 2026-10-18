Canada, incendio in una base militare in Alberta: “Ci sono vittime e feriti”

(Adnkronos) – Un vasto incendio è divampato in una base delle Forze Armate canadesi nella zona centro-orientale dell'Alberta e si è propagato rapidamente a causa dei forti venti di sabato, provocando diversi morti e feriti. A confermarlo è stato il ministro della Difesa David McGuinty, che ha dichiarato che si sono registrati "morti e feriti" a seguito di un incidente. "Sono rattristato nel dover comunicare che ci sono stati sia morti che feriti a seguito di un incidente nella base", identificata come Wainright in Alberta, ha detto McGuinty ai giornalisti. La premier dell'Alberta, Danielle Smith, ha dichiarato in un post su X che la provincia era "venuta a conoscenza di un incendio grave e tragico che sta colpendo molti dei nostri coraggiosi militari". Il Primo Ministro Mark Carney ha inoltre dichiarato in un post sui social media che "un grave incidente, che ha provocato un incendio di vaste proporzioni, si è verificato presso la base militare di Wainwright". "I nostri pensieri vanno a tutte le coraggiose donne e agli uomini colpiti", ha scritto Carney. "Stiamo lavorando a stretto contatto con il governo dell'Alberta e le autorità locali. Il premier Smith ed io siamo in stretto contatto, così come i nostri ministri e funzionari competenti." Dane Lloyd, membro del Parlamento che rappresenta un collegio elettorale a ovest di Edmonton, era stato uno dei primi a dichiarare in un post sui social media di aver sentito che ci sono state "molte vittime" a seguito di un'esplosione e un incendio nella base militare. Acute Care Alberta ha aggiunto in un comunicato stampa diffuso intorno alle 18 che i servizi di emergenza sanitaria sono sul posto "e stanno fornendo assistenza e trasporto in relazione a un incidente presso la base militare di Wainwright". Il distretto municipale di Wainwright ha dichiarato che i soccorritori stanno valutando attivamente la situazione e "lavorando per proteggere persone, proprietà e infrastrutture critiche" nella zona. Ha aggiunto che diverse agenzie stanno intervenendo sull'incidente a sud della città di Wainwright. "Evitate la zona e lasciate libere le strade per i veicoli di emergenza. Non dirigetevi verso il luogo dell'incidente e non cercate di osservarlo", ha comunicato il comune in un post sui social media. Wainwright ha istituito un centro di coordinamento per le emergenze, come annunciato dal distretto municipale, precisando inoltre che diverse giurisdizioni stanno intervenendo attivamente e che i residenti dovrebbero evitare di recarsi al Wainwright Health Centre a meno che non vi sia "un'urgente necessità medica". "L'incendio a sud di Wainwright ha oltrepassato la recinzione della base militare nella giornata di oggi ed è attualmente sotto controllo", ha dichiarato il comune.

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