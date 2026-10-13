Caltanissetta, tiro con l’arco: 9 medaglie per la Gold Arrow al “Trofeo San Michele”

Si è svolto domenica scorsa al PalaCannizzaro di Caltanissetta il “Trofeo San Michele”, gara interregionale di tiro con l’arco valida per la qualificazione ai campionati regionali e italiani. Organizzato dall’A.S.D. Gold Arrow Archery Club di Caltanissetta, l’evento ha visto il contributo e il sostegno della BCC G. Toniolo e San Michele di San Cataldo, in collaborazione con Fitarco, con il Centro Sportivo Educativo Nazionale (CSEN) e il Comune di Caltanissetta.

Cinquanta arcieri provenienti da tutta la Sicilia, di età diverse – dai bambini agli adulti – si sono sfidati tirando da una distanza di 18 metri dal punto di tiro al bersaglio, con sessanta frecce totali a turni di tre. Tra i partecipanti anche arcieri con disabilità, che hanno gareggiato con tre tipologie di arco: arco nudo, arco olimpico e arco Compound.

La giornata è stata vissuta all’insegna della sana competizione, in un’atmosfera di entusiasmo e di condivisione, sotto gli applausi e il calore di un pubblico numeroso e appassionato.

Ottimi i risultati per la Gold Arrow Archery Club di Caltanissettache porta a casa sei medaglie d’oro, una medaglia d’argento e due medaglie di bronzo. Nel dettaglio: Oro Arco Olimpico Senior Maschile, Calogero Sgarito; Bronzo arco olimpico Senior Maschile, Giuseppe Lombardo; Oro arco olimpico master Maschile Riccardo Garlisi (campione regionale uscente); Oro arco olimpico master Femminile Antonina Sorge; Oro arco nudo master maschile Jasha Parisi; Bronzo arco nudo master maschile, Emanuele Rendo; Oro squadra arco olimpico senior maschile; Oro squadra arco nudo senior maschile; Argento squadra arco nudo master maschile.