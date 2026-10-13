Caltanissetta, Progetto Luna: prevenzione del tumore al seno, ecografia mammaria gratuita e presentazione del libro “Il tè della signora Aki” di Valentina Amenta

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Ogni anno si registrano in Italia 55 mila nuove diagnosi di tumore al seno, il tumore più frequente nella popolazione femminile. L’Associazione “Progetto Luna” di Caltanissetta, con i volontari presenti nella sede dell’Ospedale Sant’Elia (piano terra, accanto al CUP), si impegna da venticinque anni a divulgare l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce e quest’anno offre alle donne dai 40 ai 44 anni una ecografia mammaria gratuita per favorire la conoscenza e la cura del proprio seno (per gli altri screening oncologici gratuiti effettuati nell’ASP nissena – per il tumore del colon-retto, della mammella e della cervice uterina – si rimanda al volantino allegato).

In tale ambito si inserisce la presentazione del libro di Valentina Amenta, “Il Tè della Signora Aki”, che si terrà presso il Palazzo Moncada, Sala degli Oratori, di Caltanissetta, mercoledì 21 ottobre ore 17,30. L’autrice, che nel romanzo racconta anche la sua esperienza di un tumore al seno, dialogherà con Lucia Collerone. L’iniziativa è stata proposta all’interno del progetto “Arte è Cura” del dott. Stefano Vitello perché anche le parole, la cultura e l’arte sono una forma di cura. Il ricavato della vendita dei libri verrà devoluto a “Progetto Luna ODV” e “Iosempredonna ODV”.