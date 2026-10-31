Caltanissetta. Nissa Futsal, esordio travolgente in serie D: 13-1 all’Erbita 2025 al PalaMilan

Comincia con una vittoria convincente il campionato di Serie D della Nissa FC Futsal. Davanti a un PalaMilan con un bel numero di spettatori, la squadra allenata da Paride Puzzanghera supera per 13-1 l’Erbita 2025 di Nicosia, mettendo in mostra una buona organizzazione di gioco, intensità e precisione sotto porta. Una bella risposta del pubblico nisseno, che ha accompagnato l’esordio casalingo dei biancoscudati. La Nissa prende progressivamente il controllo della gara, costruendo numerose occasioni e mantenendo alta la concentrazione. Un debutto positivo per un gruppo che, dopo il lungo lavoro di preparazione, si presenta al primo appuntamento ufficiale con determinazione.Protagonista della serata Giuseppe Lauricella, autore di ben sei reti. A completare il tabellino arrivano le doppiette di Simone Balbo e Andrea Manganaro e i gol di Soulaiman Ben Aissa, Alessandro Salerno e Luca Vincitore.Il risultato premia il lavoro dei giocatori e dello staff tecnico e offre una prima iniezione di fiducia per il prosieguo della stagione. La Nissa FC Futsal, affidata alla responsabilità del presidente emerito Arialdo Giammusso, può partire da questa prestazione e dalla partecipazione del pubblico per proseguire il proprio percorso di crescita.Il campionato è soltanto all’inizio e serviranno continuità e impegno per confermare quanto mostrato all’esordio. Dal PalaMilan arriva intanto un primo segnale positivo: la Nissa comincia con entusiasmo e tre punti.