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Caltanissetta, il Comune sostiene la campagna “Uniti per la Dislessia” per la Giornata Internazionale della Dislessia

Redazione

Caltanissetta, il Comune sostiene la campagna “Uniti per la Dislessia” per la Giornata Internazionale della Dislessia

Gio, 08/10/2026 - 16:58

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Il Comune di Caltanissetta esprime il proprio pieno sostegno e la propria adesione alla Giornata Internazionale della Dislessia, unendosi alla campagna di sensibilizzazione globale “Uniti per la Dislessia”, coordinata dall’Organizzazione Internazionale Dislessia e Famiglia (DISFAM) e supportata dall’Associazione Italiana Dislessia (AID).

La dislessia è un disturbo del neurosviluppo e dell’apprendimento che interessa almeno il 10% della popolazione mondiale. Trattandosi di una condizione spesso “invisibile”, in molti casi viene individuata con ritardo, rappresentando una delle cause principali dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico.

La Giornata Internazionale della Dislessia si celebra oggi poiché proprio l’8 ottobre del 2010 fu emanata la legge n. 170, che “riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo” (Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010)”.

A partire da quel giorno di sedici anni fa, sono stati introdotte molte novità positive ed è aumentata la consapevolezza generale, ma c’è ancora tanto da fare per mettere nelle condizioni migliori i nostri studenti, affinché possano disporre di strumenti, risorse e professionalità in grado di sostenere la piena e libera espressione del proprio percorso scolastico e umano.

L’Amministrazione comunale di Caltanissetta e l’Assessorato alle Politiche Sociali ribadiscono l’importanza di promuovere una maggiore informazione, consapevolezza e vicinanza alle persone con dislessia e alle loro famiglie, sostenendo gli sforzi delle associazioni che lavorano quotidianamente per garantire inclusione e supporto.

Per ulteriori informazioni sulle iniziative della Giornata Internazionale della Dislessia, è possibile visitare il portale dedicato: www.disfam.org/8oct

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