Caltanissetta, il Comune sostiene la campagna “Uniti per la Dislessia” per la Giornata Internazionale della Dislessia

Il Comune di Caltanissetta esprime il proprio pieno sostegno e la propria adesione alla Giornata Internazionale della Dislessia, unendosi alla campagna di sensibilizzazione globale “Uniti per la Dislessia”, coordinata dall’Organizzazione Internazionale Dislessia e Famiglia (DISFAM) e supportata dall’Associazione Italiana Dislessia (AID).

La dislessia è un disturbo del neurosviluppo e dell’apprendimento che interessa almeno il 10% della popolazione mondiale. Trattandosi di una condizione spesso “invisibile”, in molti casi viene individuata con ritardo, rappresentando una delle cause principali dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico.

La Giornata Internazionale della Dislessia si celebra oggi poiché proprio l’8 ottobre del 2010 fu emanata la legge n. 170, che “riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo” (Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010)”.

A partire da quel giorno di sedici anni fa, sono stati introdotte molte novità positive ed è aumentata la consapevolezza generale, ma c’è ancora tanto da fare per mettere nelle condizioni migliori i nostri studenti, affinché possano disporre di strumenti, risorse e professionalità in grado di sostenere la piena e libera espressione del proprio percorso scolastico e umano.

L’Amministrazione comunale di Caltanissetta e l’Assessorato alle Politiche Sociali ribadiscono l’importanza di promuovere una maggiore informazione, consapevolezza e vicinanza alle persone con dislessia e alle loro famiglie, sostenendo gli sforzi delle associazioni che lavorano quotidianamente per garantire inclusione e supporto.

Per ulteriori informazioni sulle iniziative della Giornata Internazionale della Dislessia, è possibile visitare il portale dedicato: www.disfam.org/8oct