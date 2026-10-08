Serradifalco. Il 10 e 11 ottobre due componenti della “Legio X Fretensis COH I” protagonisti al “Ponte Romano Savuto”

SERRADIFALCO. Il 10 e 11 ottobre a Scigliano (CS) rievocazione romana al Ponte Romano Savuto, due giorni di storia per celebrare i 2150 anni della Via Popilia. L’Associazione “La Via Popilia” di Rende, insieme all’Associazione “Legio X Fretensis” di Mendicino e con il patrocinio del Comune di Scigliano, organizza l’evento “Il Ponte Romano Savuto” in uno dei tratti più suggestivi e meglio conservati dell’antica consolare romana.

L’iniziativa si avvale della collaborazione dell’Associazione “Antico Mondo APS” Legio XV AP di San Cataldo presieduta da Roberto Naro che per l’occasione ha coinvolto alcuni membri del gruppo di rievocazione e ricostruzione storica “Legio X Fretensis COH I” di Serradifalco. A prendere parte all’evento saranno i serradifalchesi Giovanni Nuccio e Jeison Geraci, già reduci da alcune importanti esperienze in tema di rievocazioni romane, su tutte quelle al parco archeologico di Pompei.

I due si dicono felici ed emozionati di poter fare questa nuova esperienza ed aggiornare così il proprio curriculum personale ma anche del gruppo di cui fanno parte insieme al decano Emanuele Miraglia e altri giovani appassionati, tutti di Serradifalco, che hanno iniziato questo percorso. Due giorni di rievocazione storica, cultura e valorizzazione del territorio per riscoprire una delle arterie più importanti della romanità in Calabria.