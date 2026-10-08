Droga, sgominata piazza di spaccio nel Messinese: 5 misure cautelari

Un’operazione dei carabinieri ha sgominato un gruppo criminale dedito allo spaccio di droga in alcuni centri della provincia di Messina. Eseguita una misura cautelare emessa dal gip di Patti, su richiesta della Procura, per cinque persone. Un indagato è finito in carcere e due ai domiciliari, mentre gli altri due hanno ricevuto l’obbligo di dimora. Devono rispondere di produzione, traffico e detenzione di droga. L’indagine risale al 2024 ed è stata portata avanti dai carabinieri della Compagnia di Sant’Agata di Militello che hanno monitorato negli anni la gang dedita allo smercio di cocaina, marijuana e hashish: epicentro del business dei cinque era il comune di Mirto ma la banda estendeva il suo raggio d’azione anche a Frazzanò, Capo d’Orlando, Capri Leone e Longi. La droga finiva anche nelle mani di minorenni. (Sac/Dire)