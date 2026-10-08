Intelligenza Artificiale in Sicilia, Scuvera(FdI Ars): «Bene il via libera dalla Commissione Bilancio all’istituzione di un Osservatorio regionale permanente»

PALERMO. «Accolgo con grande soddisfazione il via libera dalla Commissione Bilancio dell’Ars all’istituzione di un Osservatorio regionale permanente sull’intelligenza artificiale e l’inclusione digitale. L’emendamento approvato in tal senso, infatti, va nella stessa direzione del disegno di legge sull’IA presentato un anno fa da Fratelli d’Italia con me primo firmatario. L’auspicio è che l’iter si concluda con l’approvazione finale in aula».

Lo afferma Salvatore Scuvera, deputato regionale di FdI, aggiungendo: «L’organismo sarà creato presso l’Assessorato dell’Economia con funzioni di analisi, monitoraggio, indirizzo e proposta, elaborando quindi una strategia regionale per l’intelligenza artificiale. Inoltre l’Osservatorio si occuperà della mappatura dei centri di competenza e delle realtà pubbliche e private operanti nel settore dell’IA in Sicilia, favorendone il coordinamento e la partecipazione secondo criteri di equilibrio territoriale e di contrasto ai fenomeni di centralizzazione. La nostra Regione, quindi, potrà essere dotata di un importante strumento unitario di conoscenza e programmazione, in grado di valutare gli effetti dell’IA sul sistema economico, sociale e occupazionale e sull’organizzazione della pubblica amministrazione, promuovendone al contempo uno sviluppo etico, responsabile e inclusivo».

La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio saranno definite con decreto dell’Assessore regionale per l’economia, assicurando il coinvolgimento delle Università, degli enti di ricerca, delle pubbliche amministrazioni, delle parti sociali, del sistema produttivo e del terzo settore. La partecipazione all’Osservatorio avverrà a titolo gratuito.