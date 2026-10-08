Santa Caterina. Al Plesso “Michele Capra” laboratorio rivolto a docenti e genitori in occasione della Settimana Nazionale della Dislessia 2026

SANTA CATERINA. Presso il Plesso Michele Capra, si è svolto il laboratorio “La fatica invisibile: un’esperienza laboratoriale in tre atti”, organizzato dalla sezione AID di Caltanissetta in occasione della Settimana Nazionale della Dislessia 2026. Un importante momento di formazione e sensibilizzazione rivolto a docenti e genitori, per comprendere più da vicino cosa significhi apprendere con un Disturbo Specifico dell’Apprendimento.

Il laboratorio si è sviluppato attraverso tre tappe:

– RICONOSCERE, con l’intervento della psicologa clinica Valentina Maria Legname, per comprendere i DSA e riconoscere la reale fatica cognitiva, andando oltre stereotipi e luoghi comuni.

– SENTIRE, attraverso la testimonianza di Giusy Marino, genitore, per dare voce al vissuto emotivo e all’esperienza quotidiana delle famiglie.

– AGIRE, con il laboratorio corporeo della psicomotricista Sabrina Passantino, per sperimentare direttamente alcuni aspetti della percezione corporea e visuo-spaziale di chi vive un DSA.

Un’iniziativa che ha visto Santa Caterina Villarmosa protagonista a livello nazionale, essendo stata la prima realtà ad aprire il calendario degli appuntamenti della Dyslexia Week promossa dall’AID – Associazione Italiana Dislessia. Un’occasione importante, realizzata con il patrocinio del Comune di Santa Caterina Villarmosa, per portare nella nostra comunità conoscenza, consapevolezza e attenzione su un tema che riguarda tanti bambini, ragazzi e famiglie.

Un sentito ringraziamento all’Assessore all’Istruzione, Cultura e Politiche Sociali, prof.ssa Angela Marotta, alla dott.ssa Rossella Aleo, funzionario comunale, per l’attenzione, la disponibilità e il prezioso supporto all’organizzazione dell’iniziativa, alla Dirigente scolastica, dott.ssa Claudia Amico, per la preziosa collaborazione, la disponibilità e per aver accolto e ospitato questa importante iniziativa presso il Plesso Michele Capra; alla dott.ssa Iurato, delegata del Provveditore; alla Presidente dott.ssa Tandurella e a tutti gli operatori dell’Associazione Italiana Dislessia intervenuti; ai docenti, ai genitori e a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito alla realizzazione di questo importante momento di crescita e sensibilizzazione.

Giovedì 8 ottobre, inoltre, il Palazzo Comunale sarà illuminato di blu in occasione della Giornata Internazionale della Dislessia, per accendere simbolicamente i riflettori su un tema che merita attenzione, conoscenza e sensibilità. Perché conoscere significa comprendere. E comprendere significa costruire una comunità più inclusiva.