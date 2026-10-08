Sicilia, terminata la riunione della Giunta Regionale a Palazzo d’Orleans

Dopo circa un’ora la riunione della giunta regionale a Palazzo d’Orleans è terminata. In presenza, insieme al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, gli assessori Elvira Amata, Edy Tamajo, Marcello Caruso, Mimmo Turano, Giusi Savarino, Nuccia Albano, Luca Sammartino e Alessandro Dagnino: gli altri (Alessandro Aricò, Francesco Scarpinato, Francesco Colianni e Francesca Garigliano) hanno partecipato da remoto. (ITALPRESS).