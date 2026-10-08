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Sicilia, terminata la riunione della Giunta Regionale a Palazzo d’Orleans

Redazione 3

Sicilia, terminata la riunione della Giunta Regionale a Palazzo d’Orleans

Gio, 08/10/2026 - 12:49

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Dopo circa un’ora la riunione della giunta regionale a Palazzo d’Orleans è terminata. In presenza, insieme al presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, gli assessori Elvira Amata, Edy Tamajo, Marcello Caruso, Mimmo Turano, Giusi Savarino, Nuccia Albano, Luca Sammartino e Alessandro Dagnino: gli altri (Alessandro Aricò, Francesco Scarpinato, Francesco Colianni e Francesca Garigliano) hanno partecipato da remoto. (ITALPRESS).

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