Caltanissetta, App Caltaqua: superata quota mille download: sempre più utenti scelgono i servizi digitali

CALTANISSETTA, 16 OTTOBRE 2026- A pochi giorni dal lancio ufficiale, la nuova App Caltaqua ha già superato i mille download. Un risultato che conferma il crescente interesse degli utenti verso i nuovi strumenti digitali messi a disposizione dalla società per semplificare il rapporto con il servizio idrico.

Le prime settimane di utilizzo stanno già dimostrando l’efficacia dei nuovi canali: tramite l’App sono stati effettuati pagamenti delle bollette e aggiornamenti dei dati anagrafici, mentre attraverso l’Ufficio Virtuale sono arrivate richieste di informazioni e pratiche amministrative gestite interamente da remoto.

L’obiettivo è semplice: consentire ai cittadini di accedere ai principali servizi senza spostamenti e senza attese. Con l’App Caltaqua e l’Ufficio Virtuale è infatti possibile consultare bollette e consumi, verificare i dati contrattuali, effettuare pagamenti, trasmettere richieste e comunicazioni e svolgere numerose operazioni direttamente da smartphone, tablet o computer, in qualsiasi giorno e a qualsiasi ora.

Niente code, niente ricerca di parcheggio e nessun vincolo legato agli orari di apertura degli uffici: il servizio è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Le richieste vengono poi prese in carico e gestite dal personale Caltaqua.

“Abbiamo investito nell’innovazione per essere più vicini ai nostri utenti e rendere più semplice ogni rapporto con l’azienda”, dichiara l’Amministratore Delegato di Caltaqua, Andrea Gallè. “Il superamento dei mille download in pochi giorni è un segnale importante che ci incoraggia a proseguire nel percorso di digitalizzazione. Invitiamo tutti gli utenti a scaricare l’App e a utilizzare l’Ufficio Virtuale: sono strumenti gratuiti, sicuri e pensati per far risparmiare tempo, evitando spostamenti inutili e consentendo di gestire la propria utenza in modo semplice e immediato.”

L’App Caltaqua è disponibile gratuitamente su Google Play e Apple App Store, mentre l’Ufficio Virtuale è accessibile dal sito istituzionale di Caltaqua.

Per completare la registrazione all’App è necessario che il numero di telefono indicato coincida con quello già associato all’utenza nei sistemi Caltaqua. Per motivi di sicurezza e tutela della privacy, l’accesso all’area riservata è consentito esclusivamente utilizzando il numero registrato.

Per gli utenti che dovessero incontrare difficoltà nella registrazione, Caltaqua mette a disposizione un servizio di assistenza dedicato. È possibile scrivere all’indirizzo ufficio.commerciale@pec.caltaqua.it, allegando un documento d’identità valido dell’intestatario del contratto e indicando il numero di telefono da associare all’account, l’indirizzo e-mail di riferimento, il codice utenza (se disponibile) e una breve descrizione della problematica riscontrata.

Scaricare l’App e utilizzare l’Ufficio Virtuale significa avere Caltaqua sempre a portata di mano, quando serve e da qualunque luogo.