Best Mobility: più integrazione tra aziende e trasporto pubblico

(Adnkronos) – La mobilità del futuro si costruisce nei territori, mettendo in rete imprese, amministrazioni locali e operatori del settore. Per rendere gli spostamenti più efficienti, accessibili e sostenibili occorre superare la tradizionale separazione tra mobilità aziendale e urbana, favorendo una maggiore integrazione tra le diverse modalità di trasporto e una collaborazione più stretta tra soggetti pubblici e privati. È questo il principale messaggio emerso da “Mobilità & Territorio”, l'evento promosso da Best Mobility, (l’Associazione dei Fleet e Mobility manager) con il patrocinio del Comune di Vicenza, che si è svolto oggi presso la sala Stucchi di Palazzo Trissino. «La mobilità aziendale non può più essere considerata una questione che riguarda esclusivamente le imprese: è parte integrante della mobilità dei territori e deve entrare stabilmente nel confronto con le amministrazioni locali», ha dichiarato Federico Di Paola, presidente di Best Mobility. In questo processo, ha sottolineato, il mobility manager può svolgere una funzione di collegamento, ma occorrono «un dialogo più strutturato con le istituzioni e una maggiore capacità di trasformare le buone pratiche in progetti concreti».



Durante l’incontro, Arval Italia ha presentato uno studio condotto sui dipendenti del gruppo BNP Paribas, dal quale emerge come la mobilità casa-lavoro rappresenti un elemento preso in considerazione anche nella scelta del posto di lavoro.Nel campione intervistato, l’auto resta il mezzo più utilizzato, indicato dal 46% dei partecipanti. Il 30% ricorre a treni, metropolitane e autobus, l’11% si sposta a piedi o in bicicletta e il 10% utilizza moto o scooter. Un altro tema del confronto è stato l’impiego della tecnologia per analizzare i flussi e migliorare l’efficienza dei trasporti. Geotab ha illustrato esperienze condotte in diverse città sull’utilizzo dei dati dei veicoli connessi per monitorare la sicurezza stradale e supportare la gestione delle infrastrutture urbane.

Fleet Support ha invece presentato una soluzione con intelligenza artificiale integrata per semplificare la redazione del Piano degli spostamenti casa-lavoro, partendo dall’analisi delle abitudini dei dipendenti. Volvo ha poi approfondito il rapporto tra sicurezza, sostenibilità e accessibilità, richiamando anche la partnership con Corrente, il servizio di car sharing elettrico del gruppo Tper.

—motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)