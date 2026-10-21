Avagliano racconta Vassalli, da carcere di via Tasso a Codice di procedura penale

ROMA (ITALPRESS) – Dalla cella di via Tasso alle aule della Corte costituzionale, passando per la Resistenza, la politica e il ministero della Giustizia. In “Giuliano Vassalli. Legge e libertà” (Marlin), Mario Avagliano ricostruisce la vita di uno dei protagonisti del Novecento italiano, seguendone il percorso attraverso documenti, testimonianze, scritti e ricordi personali.

Il racconto si apre nel carcere romano delle SS, dove Vassalli fu rinchiuso e torturato dopo l’arresto del 3 aprile 1944. Da quella esperienza il libro risale alle origini e alla formazione del giurista, per poi seguire la sua scelta antifascista e il ruolo nella Resistenza socialista. Tra gli episodi ricostruiti, la fuga da Regina Coeli di Sandro Pertini e Giuseppe Saragat, organizzata con il contributo di Vassalli, e le reti informative che collegarono la Resistenza romana agli Alleati.

Avagliano non si limita agli anni della clandestinità. Attraversa anche la vicenda politica di Vassalli, dalla fondazione del Psiup all’impegno nel Partito socialista e alla lunga attività parlamentare, fino alla nomina a ministro della Giustizia nel 1987. Al centro di quella stagione c’è il nuovo codice di procedura penale, approvato nel 1988 ed entrato in vigore l’anno successivo: una riforma che ridisegnò il processo attorno al contraddittorio e alla distinzione tra accusa e giudice. Il volume affronta inoltre il tentativo di contribuire alla liberazione di Aldo Moro, la difesa di Enzo Tortora e gli anni alla Corte costituzionale, di cui Vassalli fu presidente.

“Ho scelto di raccontare Giuliano Vassalli perchè nella sua vita si incontrano alcuni dei passaggi decisivi della storia repubblicana: la lotta contro il nazifascismo, la costruzione delle istituzioni democratiche e la riforma della giustizia. Per il suo percorso, per il contributo dato alla Repubblica e per il modo in cui ha saputo servirla, Vassalli è stato quasi un padre della Repubblica. Ho cercato di restituirne la complessità, lasciando parlare le fonti e senza separare il giurista dall’uomo e dal protagonista della storia”, afferma Mario Avagliano.

La biografia restituisce una figura complessa, senza appiattirla sul ruolo di giurista o di partigiano. Ne segue le scelte, le svolte e anche le contraddizioni, intrecciando la vicenda individuale con la storia politica e istituzionale della Repubblica.

Il libro sarà presentato il 22 ottobre alle 18 al MAXXI di Roma.

Con l’autore interverranno Pier Ferdinando Casini, Simona Colarizi, Giovanni Maria Flick, Claudio Martelli e Riccardo Olivo; modera Fabio Martini. Introducono Maria Emanuela Bruni, Isabella Insolvibile e Alessandro Graziani.

– Foto Marlin Editore –

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