Assolavoro, Anna Gionfriddo eletta presidente, prima donna a guidare Associazione delle agenzie per il lavoro

(Adnkronos) – L'assemblea di Assolavoro, l’Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro che aggrega e rappresenta oltre l’85% del settore, ha eletto oggi Anna Gionfriddo presidente per il prossimo triennio, che succede a Francesco Baroni. Completano la squadra di Presidenza i quattro vice: Francesco Baroni (delega Politiche pubbliche del lavoro), Valeria Giaccari (delega Legalità, Immigrazione e Piano Mattei), Marco Pagano (delega Relazioni sindacali e enti bilaterali) e Rudy Giuseppe Parracino (delega Education e transizione scuola-lavoro). "Mi rivolgo – ha dichiarato Anna Gionfriddo a margine dell’Assemblea – a tutte le agenzie per il lavoro associate ringraziandole per la fiducia accordata. Ringrazio in particolare il presidente uscente, Francesco Baroni, e tutti i componenti del suo mandato per il lavoro svolto durante la Consiliatura. In un contesto internazionale segnato da forti tensioni e da un quadro geopolitico instabile, il mercato del lavoro italiano e, con esso, il sistema delle agenzie per il lavoro ha mostrato una resilienza significativa. Ripartiamo da qui, con la consapevolezza che nei prossimi anni il lavoro sarà il principale fattore di competitività, crescita e coesione sociale per l’Italia. Il nostro impegno come Associazione sarà portare sempre di più il tema del lavoro al centro del confronto tra Istituzioni, imprese e parti sociali, per contribuire a costruire un mercato del lavoro moderno e dinamico e capace di sostenere lo sviluppo del Paese". "Intelligenza artificiale, transizione tecnologica, evoluzione demografica e mismatch – ha sottolineato Gionfriddo – stanno cambiando profondamente occupazione e professioni. Assolavoro, valorizzando il patrimonio di esperienza costruito negli anni dalle Agenzie per il Lavoro, vuole rafforzare il proprio ruolo di osservatorio e partner strategico per anticipare i fabbisogni del mercato. Al centro dell’azione associativa le competenze, la formazione continua e l’accompagnamento nelle transizioni professionali. Le agenzie hanno già contribuito in modo concreto a rendere il mercato del lavoro più inclusivo, favorendo l’accesso all’occupazione di donne, giovani, over 50 e persone migranti. Assolavoro si impegna a rafforzare questo percorso, promuovendo un mercato del lavoro capace di valorizzare tutti i talenti disponibili e di trasformare l’inclusione in un fattore di crescita economica e sociale". "Di fronte alla carenza di competenze e al calo della popolazione attiva – ha aggiunto – servono strumenti nuovi e più efficaci. Come Associazione sarà fondamentale il nostro ruolo come interlocutore di riferimento per sviluppare soluzioni che colleghino meglio domanda e offerta di lavoro, anche attraverso percorsi di immigrazione regolare, formazione e inserimento professionale. La sfida è mettere le imprese nelle condizioni di trovare le competenze di cui hanno bisogno e le persone nelle condizioni di accedere a opportunità di lavoro sostenibili e di qualità". Nel corso dell’Assemblea è stato, inoltre, presentato in anteprima per gli associati 'Il tempo del lavoro nuovo. Come le agenzie hanno rivoluzionato l’occupazione in Italia', la pubblicazione curata da Tiziano Treu, già Ministro del Lavoro e padre fondatore del lavoro in somministrazione in Italia. Il volume, che verrà rilasciato nelle prossime settimane in occasione del trentennale delle agenzie, ripercorre l’evoluzione della norma, dal Pacchetto Treu alla Riforma Biagi, fino alle più recenti innovazioni introdotte in materia di lavoro tramite agenzia. "Nel 2027 ricorrono i trent’anni della Legge Treu che ha introdotto in Italia il lavoro tramite Agenzia. E' un traguardo che vogliamo celebrare guardando avanti: per questo Assolavoro ospiterà ad aprile 2027 a Roma la 60esima edizione della Wec conference, l’appuntamento annuale della World employment confederation, che riunirà rappresentanti delle Istituzioni, delle imprese e del settore dei servizi provenienti da tutto il mondo. Sarà l’occasione per riflettere sul futuro del lavoro e sul contributo che il nostro settore potrà offrire nei prossimi anni", ha concluso Gionfriddo. Oltre ai componenti già indicati, completano il consiglio direttivo di Assolavoro: Alfredo Amoroso, Enrique de la Rubia, Paolo Ferrario, Patrizia Fulgoni, Angelo Lo Vecchio (delega Relazioni Internazionali), Daniele Randazzo, Cristian Sala, Stefano Scabbio (delega Relazioni con altre associazioni di categoria), Gianni Scaperrotta e Giuseppe Venier (delega Struttura associativa e servizi agli Associati). Per le presidenze degli enti bilaterali sono stati designati: Marco Ceresa per E.Bi.Temp, Francesco Verbaro per Forma.Temp, oltre a Luigi Sposato per il Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà. Per E.Bi.Temp i consiglieri designati sono: Andrea Michele Amoroso, Antonio Bonardo, Enrique de la Rubia e Claudio Soldà. Per Forma.Temp: Walter Bianchi, Gianantonio Bison, Paolo Ercolani e Rossella Fasola. Per il Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà i consiglieri designati sono: Maurizio Ciavardini, Paolo Ferrario, Michele Malerba e Cristian Sala.

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