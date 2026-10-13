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Approvata la graduatoria definitiva del bando “Digit Imprese”, Tamajo “Investiamo sulla capacità di innovare delle aziende siciliane”

Redazione

Approvata la graduatoria definitiva del bando “Digit Imprese”, Tamajo “Investiamo sulla capacità di innovare delle aziende siciliane”

Mar, 13/10/2026 - 20:05

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ROMA (ITALPRESS) – Nuovo passo avanti per il sostegno all’innovazione e alla competitività del sistema produttivo siciliano. Il dirigente generale del dipartimento regionale delle Attività produttive ha firmato il decreto con la graduatoria definitiva delle istanze ammesse e finanziabili nell’ambito dell’avviso “Digit Imprese”, previsto dall’Azione 1.1.2 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027. La misura, che dispone di una dotazione finanziaria di 13,5 milioni di euro, punta ad accompagnare le piccole e medie imprese dell’Isola nei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e digitale, favorendo l’accesso a servizi specialistici, competenze qualificate e strumenti avanzati per rafforzare la competitività. “L’approvazione della graduatoria definitiva – dichiara Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive – rappresenta un risultato importante e un segnale concreto di attenzione verso le imprese siciliane. Non parliamo soltanto di risorse economiche, ma di una scelta strategica: investire sulla capacità delle nostre aziende di innovare, crescere e competere. La Sicilia ha un tessuto imprenditoriale ricco di idee, professionalità e potenzialità. Il nostro compito è creare le condizioni affinché queste energie possano trasformarsi in sviluppo, occupazione qualificata e nuove opportunità”.

Il bando sostiene interventi finalizzati all’innovazione di prodotto, di processo e organizzativa, attraverso servizi di consulenza specialistica, trasferimento tecnologico, valorizzazione della proprietà intellettuale, inserimento di personale altamente qualificato e accesso a infrastrutture di sperimentazione e ricerca. “Con Digit Imprese – prosegue Tamajo – vogliamo sostenere un cambiamento strutturale del nostro sistema produttivo. L’innovazione non deve essere un privilegio riservato alle grandi realtà industriali, ma un’opportunità concreta anche per le piccole e medie imprese. Significa aiutare gli imprenditori ad affrontare le sfide dei mercati, migliorare i processi produttivi, valorizzare il capitale umano e costruire un rapporto sempre più stretto tra aziende, università e centri di ricerca”.

L’approvazione della graduatoria definitiva segna un ulteriore avanzamento nell’attuazione delle politiche regionali finanziate attraverso la programmazione europea 2021-2027, con l’obiettivo di rendere il sistema economico siciliano più moderno, dinamico e competitivo. “Stiamo lavorando per una Sicilia che non si limiti a inseguire il cambiamento, ma – conclude l’assessore – sappia esserne protagonista. Ogni impresa che innova rappresenta un’opportunità per il territorio, per i giovani e per il futuro della nostra economia. Continueremo a utilizzare le risorse europee con responsabilità e determinazione, puntando su innovazione, competenze e crescita. La nostra priorità è trasformare gli investimenti in risultati concreti per le imprese e per i siciliani”.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

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