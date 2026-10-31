ANCI Sicilia, il futuro dei musei siciliani al centro di ArtLab Catania: appuntamento il 5 novembre

Catania – Quale futuro per i musei siciliani? Come renderli più accessibili, attrattivi e capaci di valorizzare il patrimonio culturale dei territori? E quali opportunità possono nascere dalla collaborazione tra Comuni, istituzioni culturali e operatori del settore? Sono alcuni dei temi al centro dell’incontro Accessibilità, partecipazione, transizione digitale e nuove forme di gestione dei musei e dei beni culturali, in programma giovedì 5 novembre, dalle 15 alle 18, all’auditorium Concetto Marchesi del Palazzo della Cultura di Catania, nell’ambito di ArtLab. Territori, Cultura, Innovazione, la piattaforma nazionale promossa da Fondazione Fitzcarraldo ETS.

L’appuntamento, realizzato in collaborazione con Anci Sicilia e la Rete dei Musei comunali della Sicilia, rappresenta un’importante occasione di confronto tra esperienze locali e nazionali e si inserisce nella prima tappa di un percorso triennale che ArtLab dedica alla Sicilia.

Al centro dell’iniziativa il ruolo dei musei come risorsa strategica per lo sviluppo culturale, sociale ed economico delle comunità locali, con particolare attenzione alle realtà museali comunali, spesso custodi di un patrimonio di grande valore, ma chiamate ad affrontare sfide complesse sul piano della gestione, delle risorse, dell’accessibilità e dell’innovazione.

In questo contesto si inserisce l’esperienza della Rete dei Musei comunali della Sicilia, promossa da Anci Sicilia, che coinvolge oggi circa 100 Comuni e oltre 200 strutture museali. Un progetto che punta a superare la frammentazione delle singole realtà, favorendo la collaborazione tra enti locali, la condivisione di strumenti e competenze e la costruzione di nuove opportunità di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale diffuso.

I lavori, introdotti da Mario Emanuele Alvano, segretario generale di ANCI Sicilia, si articoleranno in due momenti. Una prima sessione sarà dedicata al confronto tra esperti, rappresentanti istituzionali e responsabili di importanti realtà museali sui principali temi che interessano il settore: dall’accessibilità alla partecipazione dei pubblici, dalla transizione digitale alle reti territoriali, fino ai nuovi modelli di governance e alle opportunità offerte dall’Art Bonus per sostenere la valorizzazione del patrimonio culturale.

Seguiranno quattro tavoli di lavoro tematici, nei quali i rappresentanti dei Comuni e dei musei aderenti alla Rete siciliana potranno confrontarsi direttamente con direttori di istituzioni museali, esperti e amministratori provenienti da diverse realtà italiane.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online, ed è aperta ad amministratori locali, operatori culturali, professionisti del settore e cittadini interessati.

ArtLab. Territori, Cultura, Innovazione è la piattaforma indipendente italiana dedicata all’innovazione delle politiche, dei programmi e delle pratiche culturali. Promossa nel 2006 da Fondazione Fitzcarraldo ETS, si basa su una rete di oltre 40 partner che comprende reti europee, agenzie e istituti culturali di diversi Paesi, amministrazioni pubbliche, agenzie territoriali, fondazioni, imprese, istituzioni, università, organizzazioni professionali. La missione di ArtLab è contribuire allo sviluppo e al rafforzamento del ruolo dei settori culturali e creativi nella società, nell’economia e nelle istituzioni e al riconoscimento del loro contributo alla creazione di valore sociale ed economico. Il perseguimento di questa missione avviene mediante occasioni strutturate di confronto critico su policy, programmi, progetti e pratiche con il coinvolgimento attivo degli stakeholder dell’ecosistema culturale e creativo in una prospettiva cross settoriale e transnazionale.