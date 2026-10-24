Al via il campionato di Terza Categoria: Atletico San Cataldo – Atletico Mussomeli e Caterinese 2023- Vallelunga gli anticipi del sabato; domenica il resto del programma

Prende il via sabato 24 ottobre il Campionato di Terza Categoria. Si tratta di un campionato a girone unico organizzato dalla sezione provinciale della Figc di Caltanissetta. La squadra prima classificata conquisterà di diritto il passaggio diretto in Seconda categoria, mentre le squadre classificate dal 2° al 5° posto si giocheranno con la formula dei play off la conquista di un secondo posto per la promozione in Seconda Categoria.

Nell’anticipo del sabato alle 14,30 la prima gara ad essere giocata sarà quella di Serradifalco tra Atletico San Cataldo e l’Atletico Mussomeli del tecnico Lucio Mantio (Nella foto), con la squadra ospite che ha messo su una squadra competitiva che punta al salto in Seconda Categoria. Arbitro dell’incontro sarà Vittorio Maria Gallina di Caltanissetta. Il secondo confronto del sabato sarà quello tra Caterinese 2023 Under 21 e Vallelunga (ore 15,30). Direttore di gara sarà Francesco Luca Ferlisi di Caltanissetta.

Nella giornata di domenica 25 ottobre il programma degli incontri proseguirà con le gare tra Acquaviva e La Riesina (ore 14,30). Arbitrerà Filippo Luca Scannella di Caltanissetta. Sempre domenica confronto inedito tra Altariva Riesi e Bompensiere Family. Arbitrerà l’incontro Francesco Pio Passanisi di Caltanissetta. Infine, completerà il quadro degli incontri della prima giornata la sfida tra Buterese e Montedoro. Riposa la Don Bosco Mussomeli. Dirigerà il confronto Dario Giorgio di Caltanissetta. (foto Atletico Mussomeli).