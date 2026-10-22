A Resuttano primo incontro dei volontari e pensano al Natale: Fissate le date: 26 dicembre, 3 gennaio e 6 gennaio.

RESUTTANO – È ripartita ufficialmente la macchina organizzativa del Presepe Vivente di Resuttano. Qualche giorno fa Ieri si sono riuniti i volontari per dare il via ai preparativi della XXVII edizione, un appuntamento ormai storico per la comunità e per tutto il territorio. Come ogni anno, non è mancato l’entusiasmo. Un entusiasmo che serve ad affrontare le tante difficoltà organizzative che un evento così grande comporta, difficoltà che il gruppo ormai ben conosce dopo 26 anni di esperienza. Ma l’imperativo, come sempre, è uno solo: migliorare sotto tutti i punti di vista e sempre di più. Il gruppo è già al lavoro per rendere l’edizione di quest’anno ancora più suggestiva, curata e accogliente. Sono state fissate anche le date ufficiali dell’evento: Venerdì 26 dicembre – Giorno di apertura; Domenica 3 gennaio; Martedì 6 gennaio chiusura nel giorno dell’Epifania con il suggestivo arrivo dei Re Magi. Un percorso che si preannuncia ricco di emozioni, fede e tradizione, reso possibile solo grazie al lavoro instancabile di decine di volontari che mettono a disposizione tempo, mani e cuore. Nei prossimi giorni verranno comunicati i dettagli sul percorso, sugli orari e su come partecipare come figurante o come volontario. (Daniele Polizzi)