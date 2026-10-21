Caltanissetta. A Casa Rosetta sinergia con l’ateneo di Palermo per il progetto “Università diffusa” con incontri su Intelligenza artificiale e Intelligenza emotiva

CALTANISSETTA. L’Università degli studi di Palermo, nell’ambito delle attività della Terza missione, e del progetto Università diffusa, ha accolto la proposta di Casa Rosetta e dell’Istituto “Don Sorce” di realizzare una serie di incontri formativi sul tema dell’intelligenza artificiale e del suo rapporto con l’uomo e l’intelligenza emotiva. Si tratta di una tematica di grande attualità che ci coinvolge tutti direttamente e personalmente, sia dal punto di vista della formazione sia sotto i diversi aspetti della vita personale.

Per questo è stato incluso nell’offerta formativa 2026-2027 il corso dal titolo “Intelligenza artificiale ed emotiva: un percorso di educazione digitale intergenerazionale”, tematica che sarà affrontata in maniera interattiva attraverso incontri con due docenti del Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Palermo, la prof.ssa Ylenia Falzone, ricercatore (PAED-02/A), Scienze psicologiche, pedagogiche, dell’Esercizio fisico e della formazione, e la prof.ssa Alessandra La Marca, docente di Didattica generale, Metodologia didattica, Tecnologie didattiche della scuola primaria e dell’infanzia.

Il corso ha la durata di 25 ore suddiviso in 8 incontri dal 2 ore e 30 minuti. Il primo incontro si svolgerà il 12 ottobre prossimo dalle ore 14,30 alle 17. Il calendario definitivo degli incontri sarà inviato agli iscritti. Il corso si svolgerà nel Salone dell’Associazione Casa Rosetta in via Giuseppe Ortoleva (già traversa via Due Fontane), n. 4 a Caltanissetta. Il numero dei posti disponibili è 40, pertanto siete invitati a iscrivervi al più presto utilizzando il modulo online al link: https://forms.gle/9tGb5jfvzEosXKXz8. I corsi hanno una durata complessiva di 25 ore, suddivise in 20 ore di attività in aula e 5 ore di studio personale. Al termine del percorso, è prevista una prova finale: per accedervi è necessario aver frequentato almeno 15 ore di attività in aula. Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di partecipazione riportante le ore effettivamente svolte.