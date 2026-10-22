Morto il giornalista Franco Castaldo, il cordoglio dell’Ucsi Agrigento

La notte scorsa è scomparso Franco Castaldo, direttore di Grandangolo, giornalista che ha formato intere generazioni di colleghi che hanno scelto di fare il nostro, meraviglioso, mestiere. L’UCSI di Agrigento, nel manifestare sentimenti di cordoglio e stringendo in un grande abbraccio i familiari e la redazione del giornale che dirigeva, non può non ricordare l’uomo, il professionista dell’informazione che con la sua penna, le sue inchieste, ha raccontato, senza rinunciare mai alle proprie idee, sempre con la schiena dritta, un territorio difficile come quello in cui viviamo.“Franco Castaldo – aggiunge Angelo Augusto – mancherà a tutti noi. Come amico innanzitutto, come collega a cui chiedere consiglio, come professionista capace di mantenere sempre uno sguardo lucidissimo su tutto ciò che accadeva”.