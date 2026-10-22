ARS, ddl variazioni. De Luca(M5S): «Soddisfatti per avere portato a casa le principali norme che aspettavano i siciliani»

Palermo .«Abbiamo fatto tutto quello che era possibile fare per smontare una delle manovre peggiori della legislatura, ma contro questa maggioranza compattata come non mai dalla colla delle mancette c’era poco da fare. Noi comunque siamo soddisfatti per avere portato a casa le principali norme che aspettavano i siciliani e per aver fatto stralciare articoli tutt’altro che urgenti e importanti. In un momento drammatico come questo per la Sicilia sottrarre la folle cifra di quasi 150 milioni di euro ai bisogni della collettività per spartirli ai deputati della maggioranza è veramente vergognoso e il governo dovrebbe solo vergognarsi per aver partorito un abominio del genere».

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars Antonio De Luca al termine della maratona di Sala d’Ercole per l’approvazione del ddl variazioni di bilancio, nel corso della quale i deputati di opposizione hanno dato vita ad interventi fiume «per cercare – dice De Luca – di convincere governo e maggioranza a rinunciare alle ingenti somme stanziate per quelli che il governo ha chiamato Fondi per interventi territoriali, ma che in realtà non sono altro che mancette sotto mentite spoglie».

«Noi – continua De Luca – abbiamo rinunciato in partenza alle somme che avremmo potuto avere perché è impensabile fare clientele nel proprio territorio quando quei soldi possono essere usati per finanziare, come siamo riusciti a fare, categorie che in questo momento di crisi sono in ginocchio e mi riferisco alle famiglie in difficoltà per il pagamento degli affitti, al comparto cerealicolo, ai trasportatori con l’acqua alla gola per il caro carburanti, alle marinerie. Siamo riusciti ad ottenere stanziamenti anche per l’abbattimento delle liste d’attesa nella sanità, per la climatizzazione delle scuole. A questi provvedimenti vanno aggiunti la deroga al blocco delle assunzioni per tutto il personale in servizio nelle Asp e misure per il personale a tempo determinato dell’ARPA, e l’incremento delle ore lavorative del personale stabilizzato e per stanziamenti in favore degli enti locali».

«Finché questo centrodestra continuerà a perseguire la politica degli interessi personali piuttosto che gli interessi della politica – conclude De Luca – saranno tempi duri per la Sicilia. Per fortuna le elezioni sono ormai imminenti e io credo che i siciliani dentro la cabina elettorale si ricorderanno anche delle mancette, oltre che dei numerosi disastri del governo Schifani e degli scandali a ripetizione che hanno travolto il centrodestra».