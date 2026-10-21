A Caltanissetta arriva “Boom Festival”: due giorni di gioco, tradizioni e spettacoli per bambini alla Biblioteca Scarabelli

CALTANISSETTA. La Città di Caltanissetta si prepara ad accogliere un evento speciale interamente dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie. Il 7 e l’8 Novembre, gli spazi della storica Biblioteca Comunale Scarabelli faranno da cornice al “Boom Festival”, un’iniziativa a ingresso gratuito nata per stimolare la creatività, la manualità e la fantasia dei bambini.

Un’idea che fa “Boom”: creatività, cultura e comunità. Il festival è un’iniziativa firmata da Officine Taratata’, nata da un’idea di Tiziano La Marca e Marcello Bellomo. L’evento vanta la collaborazione attiva di diverse associazioni e professionisti del settore educativo, artistico e artigianale del territorio, uniti con l’obiettivo di offrire un’esperienza immersiva, stimolante e inclusiva per l’infanzia.

L’iniziativa si avvale inoltre del prestigioso patrocinio del Comune di Caltanissetta, a testimonianza dell’importanza di promuovere momenti di aggregazione culturale e valorizzazione del territorio rivolti ai giovani cittadini. Nelle due giornate del festival, a partire dalle ore 17:00, la Biblioteca Scarabelli prenderà vita trasformandosi in un grande cantiere di idee e divertimento. Il ricco programma prevede:

Pupi Siciliani: Incontri e spettacoli legati alla magia dell’Opera dei Pupi, per riscoprire le storie e la tradizione culturale della nostra isola.

Laboratorio di Pasta: Un’esperienza manuale e sensoriale dove i bambini potranno “mettere le mani in pasta” e scoprire con divertimento l’antica arte culinaria.

Pittura e colori: Laboratori artistici dove liberare l’immaginazione su tela e carta, sperimentando forme e sfumature.

Ricamo e creatività manuale: Attività pratiche dedicate all’arte del filo, pensate per sviluppare la coordinazione, la concentrazione e l’espressività artigianale.

Letture ad alta voce: Momenti dedicati al fascino dei libri e delle storie, per avvicinare i più piccoli al piacere della lettura.

Teatro, spettacoli e giochi: Performance dal vivo, animazione ed esibizioni pensate per incantare, far ridere e socializzare in allegria.

Quando: Sabato 7 e Domenica 8 Novembre, a partire dalle ore 17:00.

Dove: Biblioteca Comunale Luciano Scarabelli, Caltanissetta.

Ingresso: Gratuito e aperto a tutti.