Delia. Ancora riconoscimenti per l’Olympia Center: premiata come eccellenza alla Tappa Enac Fest Sicilia 2026

DELIA. L’Olympia Center di Delia, scuola di danza e polisportiva che abbraccia tante discipline, è stata premiata come eccellenza del territorio, in occasione della Tappa Enac Fest Sicilia 2026 per la provincia di Caltanissetta, presso la location “Falconara Park”di Butera”. Lo ha reso noto il sindaco Gianfilippo Bancheri che ha sottolineato come si tratti di un riconoscimento che riempie di orgoglio tutta la comunità deliana.

Si tratta in effetti di un evento di grande valore culturale, un’occasione unica nella quale danza, musica, canto e tanto altro si incontrano, dando voce a tanti artisti di tutta la provincia , celebrando la ricchezza culturale del territorio. La direttrice della scuola Olympia Center, Maria Russotto ha infine sottolineato: “per noi questo premio non è solo un riconoscimento, ma una conferma di quanto sia importante continuare a investire nella formazione, nella passione e nella promozione dell’arte.