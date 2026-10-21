Sutera. Si stanno concludendo i lavori di pulizia e sistemazione dell’edificio scolastico comunale

SUTERA. Si avvicinano alla conclusione i lavori di pulizia e sistemazione delle aree dell’edificio scolastico comunale, un intervento particolarmente impegnativo che ha richiesto circa dieci giorni di lavoro. Lo ha reso noto il sindaco Carmelo Salamone.

Il primo cittadino ha sottolineato: “Il prolungato stato di abbandono aveva favorito la crescita incontrollata della vegetazione, arrivata a ricoprire interamente ampie porzioni di asfalto e pavimentazione. Nel corso degli anni, inoltre, la struttura è stata interessata da atti vandalici che hanno provocato il danneggiamento di infissi e arredi e la sottrazione di componenti degli impianti elettrici. Questo intervento rappresenta un primo passo verso un obiettivo più ampio: recuperare e restituire alla comunità il patrimonio pubblico esistente”.

Il sindaco, proseguendo nella sua analisi, ha sottolineato: “È una scelta coerente con la visione di sviluppo che questa Amministrazione ha delineato nel proprio programma: privilegiare la cura e la rigenerazione degli immobili già presenti sul territorio, evitando di investire in nuove opere imponenti che rischierebbero di rimanere inutilizzate e di trasformarsi in ulteriori costi per la collettività.

Sutera dispone di un patrimonio edilizio che rappresenta una risorsa importante. Lasciarlo deteriorare significa perdere opportunità; recuperarlo significa creare le condizioni affinché questi luoghi possano tornare a svolgere una funzione nella vita del paese.

La pulizia dell’edificio scolastico costituisce quindi una prima fase di un percorso che richiederà ulteriori interventi e una progettazione attenta alle effettive esigenze della comunità. La valorizzazione di questo e di altri immobili comunali potrà contribuire, nel prossimo futuro, alla creazione di nuovi spazi di incontro e di aggregazione, favorendo l’inclusione sociale e rafforzando la capacità di Sutera di accogliere visitatori e attrarre nuovi residenti. Per contrastare lo spopolamento e costruire nuove opportunità di sviluppo occorre partire dalle risorse che il nostro territorio già possiede, restituendo valore e nuove prospettive a ciò che nel tempo è stato abbandonato”.