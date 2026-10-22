Variazione di bilancio all’ARS: 50 milioni per la filiera del grano e 30 milioni per il sostegno al carburante. Giuseppe Catania (FdI): «Un primo segnale concreto per le nostre aziende agricole e per il nostro territorio»

MUSSOMELI – L’approvazione da parte dell’Assemblea Regionale Siciliana degli interventi contenuti nella variazione di bilancio regionale rappresenta un importante segnale di attenzione verso il sistema produttivo siciliano, con particolare riferimento al comparto agricolo e alle imprese del settore dei trasporti. A esprimere soddisfazione è Giuseppe Catania, esponente provinciale di Fratelli d’Italia, che sottolinea la rilevanza delle misure approvate e, soprattutto, il valore dell’iniziativa promossa dal Comune di Mussomeli e dalle organizzazioni sindacali agricole a sostegno del comparto cerealicolo. Nello specifico, gli interventi riguardano: Articolo 59 – 50 milioni di euro per la filiera del grano: risorse destinate al sostegno del comparto cerealicolo siciliano, particolarmente colpito dall’aumento dei costi di produzione e dalle difficoltà che interessano il mercato agricolo. Articolo 46 – 30 milioni di euro per il contrasto al caro carburante: un intervento a sostegno delle imprese esercenti servizi di trasporto, tra cui autotrasportatori, operatori NCC e taxi, secondo le categorie e le condizioni previste dalla normativa. «Un risultato importante per il nostro territorio» «Accogliamo con grande soddisfazione l’approvazione di questi interventi – dichiara Giuseppe Catania – perché rappresentano un primo segnale concreto di attenzione nei confronti delle nostre aziende agricole e delle attività produttive che costituiscono una parte fondamentale dell’economia siciliana. In particolare, desidero evidenziare il valore della proposta avanzata dal Comune di Mussomeli e dalle organizzazioni sindacali agricole, che hanno contribuito a portare all’attenzione delle istituzioni regionali le difficoltà vissute dagli agricoltori. L’approvazione delle risorse destinate alla filiera del grano costituisce un risultato significativo e dimostra l’importanza di un’azione condivisa tra istituzioni, rappresentanze di categoria e territorio». Il comparto cerealicolo riveste un ruolo strategico per l’economia delle aree interne della Sicilia, dove numerose aziende agricole rappresentano non soltanto una fonte di reddito, ma anche un presidio sociale, economico e territoriale. L’incremento dei costi di produzione, le difficoltà di mercato e la riduzione dei margini di redditività hanno reso sempre più urgente l’adozione di misure di sostegno. «Difendere la nostra agricoltura – prosegue Catania – significa difendere il lavoro, le imprese, le famiglie e l’identità stessa dei nostri territori. Non possiamo permettere che le aziende agricole, soprattutto nelle aree interne, vengano lasciate sole di fronte a difficoltà che rischiano di compromettere la continuità delle attività produttive. Queste risorse non rappresentano la soluzione definitiva a tutti i problemi del settore, ma costituiscono un primo passo importante, al quale dovranno seguire ulteriori interventi strutturali». Soddisfazione viene espressa anche per lo stanziamento di 30 milioni di euro previsto dall’articolo 46, finalizzato al contrasto degli effetti del caro carburante sulle imprese esercenti servizi di trasporto. «Anche il settore dei trasporti – evidenzia Catania – affronta difficoltà legate ai costi di esercizio. Sostenere queste imprese significa contribuire alla tenuta di un sistema economico essenziale per la mobilità, la distribuzione delle merci e i servizi ai cittadini». Giuseppe Catania assicura infine il proprio impegno a seguire le successive fasi di attuazione delle misure approvate. «Sarà fondamentale che le risorse stanziate arrivino concretamente ai beneficiari, attraverso procedure chiare, accessibili e tempestive. Per questo motivo continuerò a seguire gli sviluppi dei provvedimenti e, attraverso la mia pagina Facebook, informerò cittadini, agricoltori e imprese sulle modalità di accesso ai contributi, sui requisiti e sulle procedure per la presentazione delle domande, non appena saranno ufficialmente definiti. Il nostro impegno continuerà a essere quello di dare voce alle esigenze del territorio e sostenere concretamente chi lavora, produce e investe nella nostra Sicilia».( Giuseppe Catania Esponente provinciale di Fratelli d’Italia)