Vallelunga. Sopralluogo del gruppo consiliare “Futuro in Comune” al Museo Etnografico “Lo Re”: “Necessari interventi tempestivi di manutenzione”

VALLELUNGA. Il gruppo consiliare Futuro in Comune ha presentato una richiesta di intervento urgente per il Museo Etnografico “S. Lo Re”, a seguito del sopralluogo che ha evidenziato criticità manutentive, infiltrazioni e fenomeni di umidità.

“Abbiamo chiesto – si legge in un post – interventi tempestivi per tutelare l’immobile e i beni custoditi al suo interno, preservando un patrimonio storico e culturale importante per la nostra comunità. La tutela del patrimonio pubblico richiede responsabilità amministrativa, e manutenzione costante. È dovere di chi amministra garantire la cura dei beni comunali e intervenire tempestivamente per evitare che il degrado si aggravi. Continueremo a vigilare affinché seguano azioni concrete e risposte adeguate nell’interesse della comunità”. Alla richiesta di intervento è stata allegata documentazione fotografica a supporto di quanto rilevato dal gruppo consiliare.