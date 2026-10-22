Sequestrati dalla GdF di Catania oltre 56mila articoli tra capi contraffatti e prodotti non sicuri

Oltre 56.000 articoli tra capi contraffatti e prodotti non sicuri sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando provinciale di Catania nell’ambito di una serie di controlli in vista di Halloween. In una società di Misterbianco attiva nella vendita all’ingrosso, i Baschi verdi della Compagnia Pronto impiego di Catania hanno rinvenuto oltre 37.000 prodotti contraffatti, tra cui portachiavi, peluche e giocattoli e circa 18.000 tra maschere, accessori, zucche illuminate, portachiavi, vestiti e accessori privi delle indicazioni minime ed essenziali previste dalla legge, con specifico riferimento all’origine dei prodotti, ai loro produttori o importatori comunitari e non, alla composizione e alla destinazione di utilizzo. In una ditta individuale di Bronte, invece, le Fiamme gialle della Compagnia di Paternò hanno scoperto oltre 1.400 capi d’abbigliamento con marchi contraffatti. La merce, pronta per essere immessa sul mercato, aveva simboli idonei a trarre in inganno il consumatore sulla reale origine e qualità dei beni in quanto riferibili a noti brand. Tutti i prodotti sono stati sequestrati mentre il rappresentante legale della società e il titolare della ditta individuale sono stati denunciati per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione. (Loc/Adnkronos)