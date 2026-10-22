Caro carburanti, vertice in Prefettura a Catania: Aias revoca il blocco dei tir in Sicilia

Anche l’Aias sospende la protesta in Sicilia. Dopo il Comitato trasportatori siciliani (Cts), che aveva revocato il fermo dei tir al termine dell’incontro con il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, pure l’Associazione imprese autotrasportatori siciliani, che ancora ieri aveva mantenuto i blocchi in diverse zone dell’Isola, ha dato il via libera alla ripartenza dei camion. La svolta è arrivata nella notte dopo un vertice fiume in prefettura a Catania. “Abbiamo ricevuto rassicurazioni sulla nostra presenza ai tavoli nazionali sul tema dell’autotrasporto”, spiega il leader dell’Aias, Giuseppe Richichi, che ancora ieri alte termine di un’assemblea all’Interporto di Catania aveva annunciato la linea dura. “Protesta a oltranza. La gente è stanca ed esasperata, non ce la fa più”, aveva ribadito. La svolta è arrivata intorno alle 23 dopo un lungo faccia a faccia in Prefettura a Catania, a cui hanno preso parte oltre agli autotrasportatori, istituzioni e associazioni di categoria. “A prevalere sono stati il buonsenso, la responsabilità e la consapevolezza che soltanto attraverso il dialogo e la cooperazione sia possibile affrontare e superare anche le situazioni più complesse”, è stato spiegato al termine dell’incontro dalle organizzazioni. Un’intesa necessaria a superare una situazione di stallo che negli ultimi giorni aveva messo a rischio la continuità degli approvvigionamenti, l’operatività delle imprese e la regolare distribuzione dei beni di prima necessità. La revoca dei blocchi consentirà adesso la graduale ripresa delle attività logistiche. L’obiettivo è ripristinare “nel più breve tempo possibile” la regolarità delle forniture ai punti vendita e alle attività commerciali dell’Isola. (Loc/Adnkronos)