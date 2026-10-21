Caltanissetta al fianco degli agricoltori: l’amministrazione incontra la Coldiretti

Il sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro e l’assessore Guido Delpopolo, hanno ricevuto a Palazzo del Carmine il Direttore Provinciale della Coldiretti Massimo Primavera, per un confronto sulle criticità che interessano il comparto agricolo e, al contempo, manifestare la vicinanza dell’Amministrazione comunale agli agricoltori siciliani.

Al centro dell’incontro, il significativo aumento del costo del carburante, che sta incidendo pesantemente sui costi di produzione e mettendo a dura prova la sostenibilità economica delle imprese agricole, della pesca e dell’autotrasporto. Una situazione che rischia di aggravare ulteriormente le difficoltà di un sistema produttivo fondamentale per l’economia regionale e per la tenuta occupazionale di numerose famiglie.

L’Amministrazione comunale esprime piena solidarietà agli operatori del settore e condivide le preoccupazioni rappresentate da Coldiretti, ribadendo la necessità di interventi tempestivi e adeguati per sostenere le imprese e tutelare il lavoro di quanti contribuiscono quotidianamente alla produzione alimentare, alla valorizzazione delle eccellenze locali e alla salvaguardia del territorio rurale.

“Essere al fianco degli agricoltori – hanno sottolineato il sindaco Walter Tesauro e l’assessore Guido Delpopolo – significa riconoscere il valore di chi, ogni giorno, lavora la terra con impegno e sacrificio, garantendo prodotti di qualità, occupazione e risorse essenziali per le nostre comunità. L’agricoltura siciliana rappresenta un patrimonio economico, sociale e ambientale che non può essere lasciato solo ad affrontare l’aumento dei costi e le difficoltà del mercato. È necessario ascoltare le istanze delle imprese e dare risposte concrete, capaci di tutelare il settore e assicurargli prospettive di sviluppo”.

In questo quadro, l’Amministrazione comunale si è impegnata a sollecitare la Regione Siciliana ad accelerare l’erogazione dei contributi destinati a compensare i maggiori costi del carburante per i comparti della pesca, dell’agricoltura e dell’autotrasporto, affinché le risorse previste possano raggiungere in tempi rapidi le imprese interessate e offrire un sostegno concreto a chi opera in settori strategici per l’economia dell’Isola.

“Confidiamo in un rapido intervento della Regione Siciliana per procedere all’erogazione dei contributi straordinari destinati al comparto cerealicolo e alla produzione di grano, misure necessarie per sostenere le aziende agricole siciliane in una fase di particolare difficoltà e garantire continuità alle attività produttive.

Siamo certi che la Regione Siciliana saprà dare seguito agli impegni assunti, accelerando le procedure e assicurando alle imprese le risorse previste. È fondamentale che gli aiuti arrivino in tempi utili, per rispondere alle esigenze concrete degli agricoltori e contribuire alla tenuta di un settore strategico per l’economia dell’Isola.

L’incontro con Coldiretti conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di mantenere aperto e costante il dialogo con le rappresentanze del mondo produttivo, raccogliendo le esigenze del territorio e facendosi portavoce delle istanze delle categorie economiche presso gli enti competenti.

Ascoltare il territorio significa dare voce a chi lo vive, lo coltiva e lo custodisce ogni giorno. L’Amministrazione comunale di Caltanissetta rinnova il proprio sostegno agli agricoltori siciliani e ribadisce l’importanza di un’azione istituzionale condivisa, affinché alle difficoltà del comparto seguano risposte concrete e tempestive a tutela delle imprese, del lavoro e del futuro dell’agricoltura siciliana”.