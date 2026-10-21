Tragedia della strada. Scontro frontale scooter- auto: muore 16enne

Tragedia della strada lungo la Modica-Giarratana, in contrada Mauto. A causa di un grave incidente stradale ha perso la vita il sedicenne modicano Stefano Gradante, vittima di un violento scontro frontale tra lo scooter che conduceva e un’autovettura.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118. Mentre il conducente dell’auto, un 27enne, è stato trasportato all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica, per il giovane scooterista, viste le gravissime condizioni, è stato disposto l’immediato trasferimento in elisoccorso al Trauma Center dell’ospedale di Catania. Purtroppo ogni tentativo di salvarlo è risultato vano: il 16enne è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale. Le Forze dell’ordine intervenute sul posto dovranno ricostruire la dinamica di quanto accaduto.