5° Slalom Babbaurra-Caltanissetta, trionfano Catanzaro tra le moderne e Sciortino tra le storiche

CALTANISSETTA – Motori, adrenalina e spettacolo sulle strade del Nisseno per la quinta edizione dello Slalom Babbaurra-Caltanissetta, appuntamento automobilistico che ha visto confrontarsi 39 piloti lungo un tracciato tecnico e impegnativo. A conquistare il gradino più alto del podio tra le vetture moderne è stato Catanzaro, al volante della sua Gloria della Trapani Corse, mentre tra le storiche il successo è andato a Gianluca Sciortino, protagonista di una brillante prestazione con la sua Renault Clio.

Una competizione che ha regalato emozioni e colpi di scena, soprattutto per il duello iniziale tra Catanzaro e Silvio Fiore, quest’ultimo al volante di una Radical e apparso particolarmente competitivo sin dalle prime fasi della manifestazione.

La gara, valida per il Campionato Sociale dell’Automobile Club Caltanissetta, per il Campionato Regionale Slalom e per la Coppa di Zona, si è disputata lungo un percorso di 2.590 metri ricavato sulla strada statale 122, caratterizzato da undici postazioni di rallentamento con birillate. Tre le manche previste, durante le quali i concorrenti hanno dovuto mettere alla prova abilità di guida, precisione e capacità di affrontare un tracciato particolarmente selettivo.

Dopo le consuete verifiche sportive e tecniche, sono stati 39 i piloti ammessi alla partenza, pronti a contendersi i migliori piazzamenti nelle rispettive categorie.

La sfida più attesa era quella tra Fiore e Catanzaro. Già durante la ricognizione, Silvio Fiore aveva mostrato il potenziale della propria Radical, confermandosi uno dei principali candidati alla vittoria. Nella prima manche il pilota era riuscito a precedere Catanzaro e il nisseno Carfì, delineando una classifica che lasciava presagire un confronto serrato fino all’ultima prova.

Il momento decisivo è arrivato però nella seconda manche, quando Fiore è stato protagonista di un’uscita di strada che, fortunatamente, non ha provocato conseguenze fisiche al pilota, ma lo ha costretto ad abbandonare la competizione.

Un episodio che ha cambiato gli equilibri della gara, lasciando campo libero a Catanzaro, bravo a sfruttare l’occasione e a portare la propria Gloria fino al successo finale, offrendo una prestazione spettacolare lungo il percorso nisseno.

Nonostante il ritiro, Silvio Fiore ha conservato la seconda posizione nella classifica assoluta, grazie al risultato ottenuto nella prima manche. Un piazzamento che ha contribuito anche al successo della Puntese Corse nella speciale Coppa Scuderie.

Grande interesse anche per la competizione riservata alle vetture storiche, dove a imporsi è stato Gianluca Sciortino, autentico dominatore della categoria al volante della sua Renault Clio.

Sciortino ha saputo interpretare al meglio le caratteristiche del tracciato, conquistando il primo posto davanti al pilota nisseno Luca Bellia e a Fabio Cardella, protagonisti a loro volta di una prova competitiva.

Due successi, dunque, a caratterizzare la quinta edizione dello Slalom Babbaurra-Caltanissetta: quello di Catanzaro tra le vetture moderne e quello di Sciortino tra le storiche, al termine di una giornata che ha confermato il fascino delle competizioni automobilistiche e la passione che accompagna questo sport nel territorio nisseno.

Una manifestazione che continua a rappresentare un appuntamento significativo per il panorama motoristico siciliano, richiamando piloti e appassionati attorno a una disciplina nella quale tecnica, concentrazione e talento rappresentano gli ingredienti fondamentali per raggiungere il successo.