Vertice tra Comune di Palermo e Gruppo Enel sul piano di sviluppo della rete elettrica

PALERMO (ITALPRESS) – Su richiesta del Sindaco Roberto Lagalla, si è svolto oggi a Palermo un incontro tra l’Amministrazione comunale e una delegazione nazionale e regionale di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica in media e bassa tensione. Nel corso dell’incontro è stato fatto il punto sulle criticità emerse durante le diverse ondate di calore che quest’estate hanno interessato, da nord a sud, tante regioni italiane e, in particolare, la Sicilia e la città di Palermo. Da parte dell’Amministrazione comunale è stata ribadita la necessità di individuare le criticità sulle quali è necessario intervenire, a fronte dell’intensificarsi di questi fenomeni metereologici estremi, rafforzando l’infrastruttura elettrica su tutto il territorio comunale. Il Sindaco Lagalla ha espresso apprezzamento per il grande lavoro e l’eccezionale dispiegamento di uomini e mezzi messi in campo dall’azienda per fronteggiare e mitigare i disagi subiti dai cittadini e ha chiesto ai rappresentanti di E-Distribuzione di effettuare un ulteriore sforzo affinché questi eventi estremi, sempre più frequenti e prolungati, influiscano sempre meno sulla continuità del servizio elettrico.

I rappresentanti di E-Distribuzione hanno illustrato il piano di interventi, già avviato sul territorio nazionale, che, attraverso specifici investimenti, punta a rendere la rete elettrica sempre più resiliente rispetto agli effetti dei cambiamenti climatici e, in particolare, alle conseguenze delle ondate di calore. Per la città di Palermo, E-distribuzione si è impegnata a completare entro fine anno gli interventi relativi a due importanti impianti primari connessi alla rete di trasmissione nazionale a 150 kV, i cui lavori sono stati avviati nel 2024. Detti impianti, denominati Università Palermo ed Oreto, sono ubicati dentro la città e costituiranno due “hub” elettrici essenziali, ai quali saranno collegate nuove linee di media tensione, contribuendo a rendere la rete elettrica cittadina sempre più interconnessa e flessibile e a migliorare la capacità di risposta in caso di eventi climatici estremi. Particolare attenzione sarà, inoltre, dedicata al centro storico e a Mondello, attraverso specifiche verifiche della rete e l’individuazione degli eventuali interventi di rafforzamento necessari.

Oltre agli interventi previsti nella città di Palermo, E-Distribuzione ha programmato importanti opere anche nel territorio metropolitano. A breve verranno, infatti, resi operativi tre nuovi impianti primari, di cui uno ad Altavilla Milicia, uno a San Cipirello e uno a Borgo Vicaretto, nel territorio di Castellana Sicula. Nel triennio sono previsti, complessivamente, 325 milioni di euro di investimenti che consentiranno di realizzare ulteriori linee elettriche a Media Tensione e nuove Cabine Secondarie. Comune di Palermo ed E-Distribuzione hanno infine confermato la volontà di proseguire il confronto e rafforzare il coordinamento istituzionale e amministrativo, con l’obiettivo comune di garantire ai cittadini e alle imprese del territorio un servizio elettrico sempre più continuo, efficiente e resiliente.

“Desidero ringraziare i vertici del Gruppo Enel – afferma il sindaco Roberto Lagalla – per l’attenzione dimostrata nei confronti di Palermo e della sua provincia e per aver partecipato all’incontro con l’Amministrazione comunale. Quest’estate, di fronte ai numerosi blackout che hanno interessato Palermo e diversi comuni della provincia durante le ripetute ondate di calore, ho ritenuto doveroso mettermi in prima linea e rappresentare a Enel il disagio di migliaia di cittadini e i danni e le difficoltà subiti da imprese, commercianti, professionisti e operatori. Quell’iniziativa nasceva dalla necessità di dare voce al territorio e trasformare un’emergenza in un’occasione di confronto e programmazione. Per questo accolgo con favore gli impegni assunti da E-Distribuzione e il piano di interventi per rendere la rete più resiliente e capace di affrontare le ondate di calore e gli eventi climatici estremi. È fondamentale che questi interventi producano risultati già dalla prossima estate. Il caldo intenso non è più un fenomeno eccezionale e dobbiamo prepararci per tempo a proteggere la continuità dei servizi essenziali”.

“In questa prospettiva – aggiunge il sindaco – mi sono fatto promotore di un tavolo tecnico permanente tra Comune di Palermo, istituzioni competenti ed Enel, con l’obiettivo di mantenere un confronto costante sulla sicurezza e sulla resilienza della rete elettrica in città e in provincia. Vogliamo costruire insieme un vero e proprio “piano contro il caldo”, capace di individuare preventivamente le criticità, programmare gli interventi e coordinare le diverse competenze. L’obiettivo è concreto: fare in modo che Palermo e il suo territorio siano più preparati alle prossime estati e che cittadini, imprese e operatori possano contare su una rete elettrica sempre più continua, efficiente e resiliente”.

– foto ufficio stampa Comune di Palermo –

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