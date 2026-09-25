Vallelunga. Ecco le misure di sicurezza e precauzione per l’atterraggio dell’Elisoccorso (118) diurno e notturno

VALLELUNGA. Il sindaco Rosa Izzo e l’assessore alla Protezione Civile Silvio Zuzzè hanno indicato quelle che sono le misure di sicurezza e precauzione per l’atterraggio dell’elisoccorso (118) diurno e notturno. In particolare, è fondamentale attenersi alle seguenti disposizioni di sicurezza per non ostacolare le operazioni di soccorso e garantire l’incolumità pubblica:

Liberare immediatamente le strade, sgomberare le carreggiate e le aree limitrofe all’insediamento del velivolo. Non parcheggiare o fermare veicoli lungo le vie d’accesso per consentire il transito rapido dei mezzi di soccorso di terra e delle forze dell’ordine.

Divieto di assembramento: Mantenersi a debita distanza dal punto di atterraggio. È severamente vietato avvicinarsi all’elicottero sia durante la fase di discesa, sia durante la sosta e la successiva fase di decollo. ​Attenzione allo spostamento d’aria: L’avvicinamento del velivolo genera forti correnti d’aria. Assicurare o allontanare oggetti leggeri che potrebbero sollevarsi e allontanare animali domestici. Attenersi alle indicazioni: Seguire scrupolosamente le istruzioni fornite sul posto dalle forze dell’ordine e dal personale sanitario.

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