Serradifalco. Gli operatori dello Sportello permanente per gli Screening Oncologici telefonano agli utenti per prenotare esami

SERRADIFALCO. Gli operatori dello Sportello Permanente per gli Screening Oncologici di Serradifalco stanno effettuando le telefonate agli utenti che rientrano nelle fasce di età previste per gli screening della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto. Se ricevete una chiamata dal numero 377 384 9216, rispondete: potrebbe essere l’occasione per aderire agli screening e effettuare gratuitamente gli esami previsti per la prevenzione oncologica il 22, 23 e 24 ottobre.

Qualora non abbiate ricevuto la comunicazione telefonica, potrete presentarvi spontaneamente presso l’Unità Mobile di via Delle Arti, a Serradifalco, per ricevere informazioni e verificare la possibilità di aderire ai programmi di screening. La prevenzione è un gesto semplice che può fare la differenza.