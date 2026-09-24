Stava facendo merenda ma un boccone gli è andato di traverso: bambino di 6 anni è morto soffocato

Sarebbe soffocato a causa di un boccone, mentre stava mangiando, il bimbo di 6 anni morto ad Altino, piccolo comune in provincia di Chieti. Inutile il trasferimento d’urgenza in ospedale e l’intervento dei medici: il piccolo è deceduto poche ore dopo. L’allarme è scattato intorno alle ore 18. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, il bimbo – che frequentava la prima elementare – stava facendo merenda quando un boccone gli sarebbe andato di traverso. I genitori hanno subito tentato di intervenire per sbloccargli le vie respiratorie e hanno allertato i soccorsi. Poi, vista la gravità della situazione, si sono messi in auto e hanno trasportato il piccolo al punto di primo intervento di Casoli.

I soccorsi disperati I medici e i sanitari hanno preso in cura il bimbo quando era in condizioni ormai disperate. Sul posto sono intervenuti anche un elicottero dei vigili del fuoco e un’automedica, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Il piccolo avrebbe dovuto infatti essere trasferito in ospedale, ma i sanitari hanno constatato che era ormai troppo tardi. (TGCom24)