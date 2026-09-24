Beni culturali, le iniziative nei siti della Sicilia per le Giornate europee del patrimonio il 26 e 27 settembre. Scarpinato: «Cultura viva e dinamica»

Torna anche quest’anno l’atteso appuntamento con le Giornate europee del patrimonio (Gep), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa promossa dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea. Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 la Regione Siciliana rinnova la sua adesione all’iniziativa aprendo le porte di musei, parchi archeologici, aree monumentali e luoghi d’arte solitamente non accessibili o fruibili in orari insoliti.

«Iniziative come questa – ha detto l’assessore regionale ai Beni culturali e identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato – dimostrano quanto la cultura sia viva e dinamica, ma ci ricordano anche il dovere collettivo della sua salvaguardia. La tutela, il controllo e la vigilanza sui nostri beni culturali costituiscono una priorità assoluta per il governo regionale: l’attenzione resta sempre altissima, perché proteggere il nostro patrimonio significa difendere l’identità e il futuro della Sicilia».

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno è “Patrimonio in cammino” e pone l’accento sulla straordinaria ricchezza identitaria dell’Isola e sull’importanza di tutelare un patrimonio fragile ma vitale, capace di dialogare con il presente. Le Gep rappresentano un’occasione unica per riscoprire le radici storiche del territorio attraverso itinerari tematici, aperture serali straordinarie, installazioni multimediali e percorsi didattici dedicati a famiglie, studiosi e viaggiatori. Accanto agli appuntamenti segnalati, una fitta rete di siti culturali in tutta l’Isola prenderà parte alla manifestazione, i cui dettagli completi sono consultabili sui canali e sui siti istituzionali dedicati.

Per l’elenco completo degli eventi, dei siti aderenti, delle modalità di prenotazione e per tutti gli aggiornamenti si invita a consultare i canali istituzionali e i siti web ufficiali dei singoli parchi archeologici e dei musei della Regione Siciliana.