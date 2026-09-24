Sicilia. Ubriaco, picchia la moglie per strada e gli frattura lo zigomo: arrestato

La polizia di Stato ha arrestato un uomo di 31 anni che ha aggredito la moglie in strada. L’intervento dei poliziotti della squadra volanti e’ scattato dopo la segnalazione della vittima che e’ riuscita a sfuggire alle grinfie del marito violento, contattando la Sala Operativa della questura, mediante il numero unico d’emergenza. Al telefono, ancora impaurita e in lacrime, ha spiegato di essere stata malmenata, senza alcun motivo, in una zona del centro storico catanese.

In pochi istanti, l’agente che ha raccolto la segnalazione ha inviato sul posto una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico. I poliziotti delle volanti hanno trovato la donna con una vistosa ferita al naso che ha reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che l’hanno trasportata al Pronto soccorso.

La donna ha ripotato la frattura dello zigomo. Nel frattempo, i poliziotti hanno rintracciato l’uomo ancora in zona, in evidente stato di ubriachezza. Una volta fermato, e’ stato identificato e arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. L’uomo e’ stato condotto in carcere, come disposto dall’autorita’ giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida