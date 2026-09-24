Vallelunga. Approvate variazioni di bilancio e Rendiconto 2025. Plauso del Presidente del consiglio al sindaco, alla Giunta e ai consiglieri comunali

VALLELUNGA. Si è svolto il Consiglio Comunale di Vallelunga Pratameno, durante il quale sono stati approvati importanti provvedimenti per la comunità. A darne opportuna comunicazione è stato il presidente del consiglio Sergio Vilardo. In particolare, il Consiglio ha approvato un atto di indirizzo e una formale mozione a sostegno della cerealicoltura siciliana, della redditività delle imprese agricole e della sicurezza alimentare, rivolti ai vertici istituzionali regionali. Una richiesta di interventi urgenti per dare voce alle esigenze degli agricoltori e tutelare un settore fondamentale per l’economia e l’identità del nostro territorio.

È stato approvato il Regolamento per la costituzione del Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile, un passo fondamentale verso la nascita di una realtà che potrà valorizzare energie e competenze al servizio della collettività, promuovere la cultura della prevenzione e rafforzare il supporto alla popolazione nelle situazioni di emergenza. È stato inoltre approvato il Regolamento per la collaborazione tra cittadini e Amministrazione nella cura, nella rigenerazione e nella gestione condivisa dei beni comuni urbani, ispirato al modello Labsus. Uno strumento che apre nuove possibilità di collaborazione tra cittadini, associazioni e Comune per recuperare e valorizzare gli spazi comuni, riconoscendo il contributo della partecipazione civica alla crescita del paese.

Il Consiglio ha approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio 2025, un passaggio di particolare responsabilità istituzionale, attraverso il quale si dà conto dell’impiego delle risorse pubbliche e dei risultati della gestione. Sono state approvate anche due variazioni al bilancio di previsione 2026–2028, una delle quali prevede l’applicazione dell’avanzo di amministrazione per la copertura di un debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva.

Il presidente del consiglio ha sottolineato che “Nel rispetto delle diverse funzioni istituzionali, va riconosciuto il lavoro della Sindaca e della Giunta nella ricerca e nella proposta dei regolamenti, insieme al contributo tecnico degli uffici e al ruolo del Consiglio nel loro esame e nella loro approvazione. Individuare strumenti utili alla comunità e promuoverne l’adozione richiede attenzione e impegno, anche quando si parte da modelli già esistenti”. Il presidente del Consiglio Sergio Vilardo, infine, ha inteso ringraziare tutti i consiglieri per l’impegno e la serietà con cui svolgono le proprie funzioni, contribuendo al confronto democratico e all’assunzione di responsabilità nell’interesse della comunità. “Ritengo fondamentale valorizzare il ruolo dell’Assemblea quale luogo di confronto, partecipazione e assunzione di responsabilità, nel rispetto delle diverse posizioni e delle prerogative di ciascun consigliere. L’auspicio è che gli strumenti approvati possano tradursi in opportunità concrete per Vallelunga e per i suoi cittadini”.