Scuola, 1000 euro multa per genitori che non imparano italiano

“Tutti gli studi internazionali ci dicono che la partecipazione dei genitori al percorso formativo del figlio e’ importante per il loro successo scolastico e che una densita’ all’interno di una classe di giovani con conoscenza della lingua non adeguata danneggia il percorso scolastico dei ragazzi. Se lo studente manifesta gravi problemi di inserimento scolastico ed ha deficit linguistici, sara’ dunque incentivato il percorso di apprendimento linguistico dei genitori”.

Lo ha confermato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara nella conferenza stampa che segue il Consiglio die ministri di oggi. “La scuola avra’ l’obbligo di segnalare queste problematiche ai servizi sociali – ha spiegato il ministro – che disporranno il percorso di apprendimento linguistico per i genitori, che naturalmente sara’ gratuito: in caso di mancato assolvimento di questo percorso ci saranno delle sanzioni dal 200 a 1000 euro a carico dei genitori che si rifiuteranno di partecipare a questi percorsi formativi”.