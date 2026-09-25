Campofranco. Incontro pubblico in memoria del giudice Rosario Livatino: “Un impegno civile che appartiene a tutti”

CAMPOFRANCO. Presso il Museo di Storia Locale in piazza Crispi, il Comune di Campofranco e il Museo di Storia Locale hanno promosso un incontro pubblico in memoria del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990 e proclamato Beato il 9 maggio 2021.

I saluti istituzionali saranno portati dal Sindaco Rosario Nuara. Sono intervenuti Giovanni Tesé, Avvocato, Don Luciano Calabrese, Arciprete Parroco di Campofranco, Roberto Mistretta, giornalista e scrittore, che ha presentato il suo nuovo libro «Rosario Livatino, un Angelo in Volo», Giuseppe Nicastro, Magistrato amministrativo. Ha moderato Vincenzo Nicastro, Direttore del Museo di Storia Locale.

La figura di Livatino — il «giudice ragazzino» che seppe unire rigore professionale e coerenza morale — resta un riferimento essenziale per la Sicilia e per le giovani generazioni. Ricordarlo ha significato rinnovare un impegno civile che appartiene a tutti”, ha sottolineato l’amministrazione comunale.