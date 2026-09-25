Caltanissetta. Consegnata al Ministero della Cultura la sede di piazza Falcone e Borsellino

CALTANISSETTA. Si è svolta la consegna formale al Ministero della Cultura della sede dell’Archivio di Stato di Caltanissetta. Si conclude così il complesso iter amministrativo che ha portato all’acquisizione al Demanio dello Stato della proprietà superficiaria, per la durata di 99 anni, dell’immobile di piazza Falcone e Borsellino n. 2, progettato da Salvatore Cardella espressamente come Archivio.

L’atto di consegna segna il passaggio definitivo dell’immobile in uso governativo al Ministero della Cultura – Direzione generale Archivi e consolida nel lungo periodo la destinazione dell’edificio alle funzioni istituzionali dell’Archivio di Stato. L’operazione consente inoltre di eliminare un canone di locazione di oltre 105.000 euro annui e apre la strada alla riqualificazione della sede. Erano presenti il dott. Alessandro Molteni (Direttore Archivio di Stato di Caltanissetta – MiC), l’Arch. Silvano Arcamone (Direttore Regionale Sicilia – Agenzia del Demanio), la Dott.ssa Serena Falletta (Dirigente Soprintendenza Archivistica della Sicilia – Archivio di Stato di Palermo – MiC) e il Dott. Calogero Bellavia (Capo Gabinetto del Presidente del Libero Consorzio Provinciale).