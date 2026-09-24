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Sicilia, Lorefice(M5S): “20mila visitatori ma il museo di Gela chiude di domenica, interrogazione al ministro Giuli”

Redazione 3

Sicilia, Lorefice(M5S): “20mila visitatori ma il museo di Gela chiude di domenica, interrogazione al ministro Giuli”

Gio, 24/09/2026 - 07:36

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“Oltre 20mila visitatori in pochi mesi, ma il Museo dei Relitti Greci di Gela è già stato costretto a chiudere di domenica per carenza di personale. Ho presentato un’interrogazione al ministro Giuli per sapere quali iniziative intenda assumere, d’intesa con la Regione Siciliana, per garantire la piena e continuativa fruibilità del museo e degli altri siti culturali della città, anche in vista della riapertura del Museo archeologico”. Lo dichiara il senatore M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato.

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