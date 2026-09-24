Caltanissetta. Trasporto scolastico gratuito per alunni con disabilità: pubblicato l’elenco degli ammessi

Il Comune di Caltanissetta ha reso noto l’elenco dei beneficiari ammessi al servizio di trasporto scolastico gratuito per alunni con disabilità frequentanti la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado.

Il servizio viene erogato a titolo completamente gratuito e prevede il trasporto andata e ritorno:

· Dalla dimora/domicilio dell’alunno alla sede della struttura scolastica frequentata;

· Presso i Centri di riabilitazione durante l’orario scolastico (in presenza di apposito Piano terapeutico).

A seguito dell’istruttoria condotta dalla Direzione VII – Politiche Sociali e Socio Sanitarie – Scuola, sono complessivamente 35 le istanze accolte.

Nel rispetto delle normative sulla tutela della privacy, l’elenco pubblicato non riporta i dati anagrafici dei minori: ogni famiglia potrà verificare l’esito della domanda e la presenza nel prospetto in base al numero di protocollo dell’istanza presentata.

«Confermiamo il nostro impegno concreto nell’abbattere ogni barriera che possa ostacolare l’accesso all’istruzione e alla socialità dei nostri studenti più fragili — dichiara l’assessore alle Politiche Sociali e Giovanili, Ermanno Pasqualino. Assicurare uno spostamento sicuro, assistito e privo di costi per i caregiver significa non solo sostenere il diritto allo studio e alla cura, ma anche offrire un sollievo quotidiano e tangibile alle famiglie della nostra comunità».