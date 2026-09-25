Serradifalco. Promosso dal Comune un sondaggio per potenziare il servizio ferroviario

SERRADIFALCO. Il Comune di Serradifalco sta valutando iniziative finalizzate a promuovere il potenziamento del servizio ferroviario e l’incremento delle fermate presso la Stazione Ferroviaria di Serradifalco. Per questa ragione ha promosso un breve sondaggio online tra la popolazione.

Le risposte – ha spiegato il presidente del consiglio Daniele Territo – serviranno all’amministrazione comunale a stimare il reale fabbisogno di mobilità dei cittadini e a rappresentare in modo concreto la domanda di collegamenti ferroviari.

In particolare nel sondaggio, oltre all’età e all’attività che si svolge, viene chiesto, se fossero disponibili più fermate ferroviarie a Serradifalco, se si utilizzerebbe il treno e con che frequenza ciò avverrebbe, oltre al motivo. Chiesta nel sondaggio anche la destinazione, e in quale fascia oraria ci sarebbe maggiormente bisogno di un treno da Serradifalco verso la propria destinazione e per il rientro. Si chiede anche di sapere, se ci fossero fermate ferroviarie negli orari di cui si ha bisogno, quanto si sarebbe disposti a sostituire l’auto con il treno. Le risposte raccolte nel sondaggio saranno utilizzate per comprendere le esigenze di mobilità della cittadinanza e supportare le iniziative dell’Amministrazione comunale volte al miglioramento dei collegamenti ferroviari.