Gratta e Vinci, Sicilia: nell’Ennese vinti 20mila euro con “Mega Miliardario New”

Sicilia a segno con il Gratta e Vinci “Mega Miliardario New”. Come riporta Agipronews, nell’ultima settimana a Piazza Armerina, in provincia di Enna, sono stati vinti 20mila euro presso il punto vendita in Piazza Senatore Marescalchi, 1.
Secondo un’elaborazione di Agipronews, nell’ultimo anno in Sicilia la spesa complessiva per i giochi – ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori – si conferma pari a 1,7 miliardi di euro, in linea con i dodici mesi precedenti. Per quanto riguarda la provincia di Enna si registra, invece, un lieve aumento: dai 39 milioni spesi nel 2024 ai 40,8 milioni dello scorso anno (+4,6%).