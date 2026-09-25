I frati della Copiosa Redenzione festeggiano i 10 anni di presenza a Mussomeli. Dal Brasile arriva il Superiore Generale Padre Valdecir

MUSSOMELI – Sono passati dieci anni da quando i fraticelli della Copiosa Redenzione accolsero l’invito di mons. Mario Russotto di proseguire la loro missione, oltre che a a Caltanissetta, anche a Mussomeli, dove si rendevano liberi i locali della chiesa e convento di San Francesco d’Assisi all’Immacolata, stante la prevista chiusura decisa dai vertici dell’ordine francescano.

10 anni di intensa attività che li ha visti protagonisti in un ambiente a loro non conosciuto. E così, Padre Luis prima, Padre Valdecir dopo, e l’attuale Padre Fabrizio hanno portato avanti con gioia e dedizione la loro missione nel cammino tracciato, fatto di volti, incontri, preghiera, ascolto, condiviso con la comunità francescana che ha superato l’iniziale disorientamento alla luce delle decisioni adottate dai vertici religiosi. Dieci anni di intensa attività che ha visto la formazione di 22 novizi della Copiosa Redenzione, di cui quattro sono stati già ordinati sacerdoti. Va ricordato che il fondatore della Copiosa Redenzione fu Padre Wilton, deceduto nel 2024. Successivamente fu eletto Superiore Generale Padre Luis Cesar e, attualmente, la carica è ricoperta da Padre Valdecir che, partito dal Brasile attualmente si trova a Mussomeli per la visita canonica in occasione dei 10 anni di presenza dei frati della Copiosa Redenzione a Mussomeli. E proprio il 23 settembre, giornata liturgica di San Pio da Pietrelcina, hanno voluto festeggiare questo decennale con la celebrazione della Santa Messa, presieduta, appunto dal Superiore Generale Padre Valdecir, e con la concelebrazione del rettore della chiesa di San Francesco Padre Fabrizio e dei confratelli, neo ordinati Padre Vinicius e Padre João Paulo. Hanno concelebrato anche l’arciprete di Mussomeli Padre Achille Lomanto ed il parroco della Trasfigurazione Padre Vincenzo Giovino. Hanno animato la liturgia i novizi e il coro francescano. Presenti le Autorità civili con il sindaco Gianluca Nigrelli e l’amministrazione comunale, i vigili del Fuoco, il gruppo donatori di sangue Fratres, la Croce Rossa e il Cisom. Visibili nell’abside i labari della Milizia dell’Immacolata e del Terz’ordine Francescano. Una chiesa gremita ha accolto il Superiore Generale Padre Valdecir con una partecipazione sentita in un’atmosfera di gratitudine all’indirizzo dei fraticelli della Copiosa Redenzione per il servizio che hanno svolto e continueranno a svolgere a Mussomeli. Presente anche una numerosa rappresentanza della Comunità di S. Agata di Caltanissetta. Dopo la messa un momento conviviale nel Salone. Attualmente due novizi si stanno formando, Fra Carlos e Fra Mateus. L’impegnodella Copiosa Redenzione continua e il cammino della comunità sembra non avere sosta