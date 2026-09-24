Sicilia, Appello Anci. Di Paola (M5S): Noi pronti a sostenere incremento di almeno 100 milioni per i Comuni

Il Movimento 5 Stelle all’ARS è pronto a sostenere la battaglia dei comuni chiedendo al governo regionale di destinare almeno 100 milioni di euro della variazione di bilancio ai comuni per garantire i servizi minimi che oggi sono a rischio a causa dell’aumento dei costi dell’energia e dei rifiuti che gravano pesantemente sulle casse comunali.

“I nostri Comuni – spiega Di Paola -rappresentano l’istituzione pubblica più vicina alle persone e il primo presidio dello Stato sul territorio. Per questa ragione non si possono lesinare risorse a chi fisicamente garantisce servizi essenziali come gli Asacom; l’assistenza alle persone con disabilità psichica; il trasporto degli alunni, le mense scolastiche; gli asili nido, l’assistenza domiciliare e il sostegno a minori, anziani e famiglie in difficoltà. Morale, questa manovra deve servire per dare risposte ai cittadini per questo sosterremo l’aumento dei trasferimenti ai Comuni” – conclude Di Paola.